Футболист "Спартака" Адриано восстановится к матчу с "Краснодаром"

УФА, 23 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форвард московского "Спартака" Луис Адриано восстановится к матчу третьего тура чемпионата России по футболу с "Краснодаром". Об этом ТАСС сообщил руководитель медицинского департамента красно-белых Михаил Вартапетов.

Бразильский нападающий не попал в заявку "Спартака" на выездной матч второго тура чемпионата страны с "Уфой".

"У него мышечный спазм, решили поберечь его. У него будут восстановительные процедуры. К следующему матчу он должен быть в строю", - сказал Вартапетов.

Матч "Спартак" - "Краснодар" пройдет 31 июля в Москве.