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Футболист "Спартака" Адриано восстановится к матчу с "Краснодаром"

Спорт
23 июля, 16:28 UTC+3 УФА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Бразильский нападающий не попал в заявку "Спартака" на выездной матч второго тура чемпионата страны с "Уфой"

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Луис Адриано (в красном)

Луис Адриано (в красном)

© Сергей Савостьянов/ТАСС

УФА, 23 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форвард московского "Спартака" Луис Адриано восстановится к матчу третьего тура чемпионата России по футболу с "Краснодаром". Об этом ТАСС сообщил руководитель медицинского департамента красно-белых Михаил Вартапетов.

Бразильский нападающий не попал в заявку "Спартака" на выездной матч второго тура чемпионата страны с "Уфой".

"У него мышечный спазм, решили поберечь его. У него будут восстановительные процедуры. К следующему матчу он должен быть в строю", - сказал Вартапетов.

Матч "Спартак" - "Краснодар" пройдет 31 июля в Москве.

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