Футболист "Спартака" Адриано восстановится к матчу с "Краснодаром"

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УФА, 23 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форвард московского "Спартака" Луис Адриано восстановится к матчу третьего тура чемпионата России по футболу с "Краснодаром". Об этом ТАСС сообщил руководитель медицинского департамента красно-белых Михаил Вартапетов.
Бразильский нападающий не попал в заявку "Спартака" на выездной матч второго тура чемпионата страны с "Уфой".
"У него мышечный спазм, решили поберечь его. У него будут восстановительные процедуры. К следующему матчу он должен быть в строю", - сказал Вартапетов.
Матч "Спартак" - "Краснодар" пройдет 31 июля в Москве.