Россиянка Ефимова не вышла в финал ЧМ в плавании на 200 м комплексом

БУДАПЕШТ, 23 июля. /ТАСС/. Россиянка Юлия Ефимова не квалифицировалась в финал чемпионата мира в плавании на 200 м комплексом. Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште.

Ефимова финишировала восьмой в своем заплыве и показала 14-й результат по итогам полуфиналов - 2 минуты 12,88 секунды.

С лучшим временем в финал вышла венгерка Катинка Хоссу (2.07,14).

Финал в этом виде пройдет 24 июля. Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.