Российская шпажистка Гудкова завоевала золото ЧМ по фехтованию

ТАСС, 23 июля. Российская шпажистка Татьяна Гудкова завоевала золотую медаль чемпионата мира по фехтованию. Турнир проходит в немецком Лейпциге.

В финале 24-летняя россиянка победила Еву Нелип из Польши - 11:9. Бронзовыми призерами стали украинка Алена Крывицкая и Юлия Беляева из Эстонии.

Золото Гудковой, которая выигрывала командные соревнования на чемпионате мира 2014 года, стало третьей наградой для сборной России на нынешнем турнире. Ранее победу одержала рапиристка Инна Дериглазова, а саблист Камиль Ибрагимов стал бронзовым призером.

Чемпионат мира по фехтованию завершится 26 июля.