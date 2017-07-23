Российская шпажистка Гудкова завоевала золото ЧМ по фехтованию

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ТАСС, 23 июля. Российская шпажистка Татьяна Гудкова завоевала золотую медаль чемпионата мира по фехтованию. Турнир проходит в немецком Лейпциге.
В финале 24-летняя россиянка победила Еву Нелип из Польши - 11:9. Бронзовыми призерами стали украинка Алена Крывицкая и Юлия Беляева из Эстонии.
Золото Гудковой, которая выигрывала командные соревнования на чемпионате мира 2014 года, стало третьей наградой для сборной России на нынешнем турнире. Ранее победу одержала рапиристка Инна Дериглазова, а саблист Камиль Ибрагимов стал бронзовым призером.
Чемпионат мира по фехтованию завершится 26 июля.