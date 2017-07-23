Россияне завоевали две золотые медали в третий день Всемирных игр

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ТАСС, 23 июля. Сборная России завоевала две золотые медали в третий соревновательный день Всемирных игр в польском Вроцлаве.
Сумоистка Анна Полякова стала победительницей в открытом весе. Бронзу в этом виде программы завоевала Ольга Давыдко. Сумоист Василий Маргиев в финале победил соотечественника Батыра Алтыева в открытом весе.
Сборная России занимает первое место в общекомандном зачете (20 золотых, семь серебряных, восемь бронзовых медалей). Второй идет сборная Италии (11, 8, 4), третьей - сборная Германии (6, 7, 7).
Всемирные игры проходят в 10-й раз, впервые эти соревнования состоялись в 1981 году в американской Санта- Кларе. На Всемирных играх разыгрываются награды как в неолимпийских видах спорта, так и в дисциплинах, не входящих в программу летних Игр в таких видах, как художественная гимнастика, прыжки на батуте и стрельба из лука. Соревнования завершатся 30 июля.