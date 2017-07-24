Российские ватерполисты победили испанцев и вышли в 1/4 финала чемпионата мира

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Российские ватерполисты победили испанцев и вышли в 1/4 финала чемпионата мираСпорт 24 июля, 0:06
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БУДАПЕШТ, 24 июля. /ТАСС/. Российские ватерполисты обыграли сборную Испании со счетом 11:10 в 1/8 финала чемпионата мира в Будапеште. Соревнования по водному поло проходят в открытом бассейне на острове Маргит.
В четвертьфинале российская команда 25 июля встретится с венграми.
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.