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Российские ватерполисты победили испанцев и вышли в 1/4 финала чемпионата мира

Спорт
24 июля, 0:06 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 24, июля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 11:10, в четвертьфинале российская команда 25 июля сыграет с венграми

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Эпизод матча Россия - Испания

Эпизод матча Россия - Испания

© EPA/Balazs Czagany

БУДАПЕШТ, 24 июля. /ТАСС/. Российские ватерполисты обыграли сборную Испании со счетом 11:10 в 1/8 финала чемпионата мира в Будапеште. Соревнования по водному поло проходят в открытом бассейне на острове Маргит.

В четвертьфинале российская команда 25 июля встретится с венграми.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.

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