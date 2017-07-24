Российские ватерполисты победили испанцев и вышли в 1/4 финала чемпионата мира

БУДАПЕШТ, 24 июля. /ТАСС/. Российские ватерполисты обыграли сборную Испании со счетом 11:10 в 1/8 финала чемпионата мира в Будапеште. Соревнования по водному поло проходят в открытом бассейне на острове Маргит.

В четвертьфинале российская команда 25 июля встретится с венграми.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.