Тарасевич и Колесников вышли в полуфинал ЧМ в плавании на 100 м на спине

БУДАПЕШТ, 24 июля. /ТАСС/. Россияне Григорий Тарасевич и Климент Колесников квалифицировались в полуфинал на дистанции 100 метров на спине на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Тарасевич финишировал на втором месте в своем заплыве и показал третье общее время с результатом 53,18 секунды. Колесников в своем заплыве стал пятым и показал итоговый 16-й результат (54,51). В полуфинал вышли 16 спортсменов.

С лучшим временем в финал вышел китаец Сюй Цзяюй (52,77). Второе время показал американец Мэттью Гриверс (52,92 ).

Полуфиналы в плавании на 100 метров на спине среди мужчин пройдут позднее в понедельник, финал - во вторник.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.