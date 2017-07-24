Колобков: россияне имеют явные перспективы в командных соревнованиях на ЧМ по фехтованию

МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборная России имеет хорошие перспективы в командных соревнованиях на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в немецком Лейпциге. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

В воскресенье российский фехтовальщик Дмитрий Жеребченко первенствовал в турнире рапиристов, а Татьяна Гудкова стала сильнейшей в шпаге. После четырех дней соревнований в активе сборной России три золотые и одна бронзовая медали.

"У нас очень сильная сборная по фехтованию. На самом деле сильный, ровный состав. И приятно, что выиграли те, кто еще не выигрывал. Это говорит о том, что у нас явные перспективы в командных соревнованиях", - сказал Колобков.

"Очень важно, что эти победы достались в очень конкурентной борьбе, - продолжил собеседник ТАСС. - Это означает, что в целом фехтование развивается во всем мире. Желаю нашей команде сохранить боевой настрой и, конечно, удачи".

Чемпионат мира завершится 26 июля.