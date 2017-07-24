Бизнесмен Федяев сменил Кремлева во главе промоутерской компании "Патриот"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Бизнесмен Михаил Федяев стал президентом и владельцем промоутерской компании "Патриот" вместо Умара Кремлева, занявшего пост генерального секретаря Федерации бокса России. Об этом ТАСС сообщил Кремлев.

"Михаил Юрьевич теперь является президентом промоутерской компании "Патриот", - сказал Кремлев.

Кремлев стал генсеком Федерации бокса России 1 февраля, после упразднения должности президента организации.

Ранее стало известно, что Федяев войдет в состав комиссии Международной ассоциации бокса (AIBA) по Всемирной серии бокса (WSB).

Федяев занимает 170-ю строчку рейтинга самых богатых людей России по версии журнала Forbes, издание оценивает его состояние в $600 млн.