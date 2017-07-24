Бизнесмен Федяев сменил Кремлева во главе промоутерской компании "Патриот"

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Бизнесмен Михаил Федяев стал президентом и владельцем промоутерской компании "Патриот" вместо Умара Кремлева, занявшего пост генерального секретаря Федерации бокса России. Об этом ТАСС сообщил Кремлев.
"Михаил Юрьевич теперь является президентом промоутерской компании "Патриот", - сказал Кремлев.
Кремлев стал генсеком Федерации бокса России 1 февраля, после упразднения должности президента организации.
Ранее стало известно, что Федяев войдет в состав комиссии Международной ассоциации бокса (AIBA) по Всемирной серии бокса (WSB).
Федяев занимает 170-ю строчку рейтинга самых богатых людей России по версии журнала Forbes, издание оценивает его состояние в $600 млн.