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Бизнесмен Федяев сменил Кремлева во главе промоутерской компании "Патриот"

Спорт
24 июля, 12:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июля. /ТАСС

Федяев занимает 170-ю строчку рейтинга самых богатых людей России по версии журнала Forbes

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Михаил Федяев

Михаил Федяев

© ТАСС/Юрий Смитюк

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Бизнесмен Михаил Федяев стал президентом и владельцем промоутерской компании "Патриот" вместо Умара Кремлева, занявшего пост генерального секретаря Федерации бокса России. Об этом ТАСС сообщил Кремлев.

"Михаил Юрьевич теперь является президентом промоутерской компании "Патриот", - сказал Кремлев.

Кремлев стал генсеком Федерации бокса России 1 февраля, после упразднения должности президента организации.

Ранее стало известно, что Федяев войдет в состав комиссии Международной ассоциации бокса (AIBA) по Всемирной серии бокса (WSB).

Федяев занимает 170-ю строчку рейтинга самых богатых людей России по версии журнала Forbes, издание оценивает его состояние в $600 млн.

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