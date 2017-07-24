Российские ватерполистки победили итальянок и вышли в полуфинал ЧМ

БУДАПЕШТ, 24 июля. /ТАСС/. Российские ватерполистки одержали победу над сборной Италии со счетом 9:8 в четвертьфинале чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште. Соревнования по водному поло проходят в открытом бассейне на острове Маргит.

В полуфинале сборная России встретится с победителем матча США - Австралия, который будет сыгран позднее в понедельник.

Полуфиналы в водном поло у женщин пройдут 26 июля. Финал состоится 28 июля.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.