Российские ватерполистки победили итальянок и вышли в полуфинал ЧМ

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БУДАПЕШТ, 24 июля. /ТАСС/. Российские ватерполистки одержали победу над сборной Италии со счетом 9:8 в четвертьфинале чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште. Соревнования по водному поло проходят в открытом бассейне на острове Маргит.
В полуфинале сборная России встретится с победителем матча США - Австралия, который будет сыгран позднее в понедельник.
Полуфиналы в водном поло у женщин пройдут 26 июля. Финал состоится 28 июля.
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.