Суд запретил "Рубину" продавать или расторгать договор с футболистом Канунниковым

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Авиастроительный районный суд Казани запретил футбольному клубу "Рубин" продавать или расторгать контракт с нападающим команды Максимом Канунниковым в связи с иском спонсора клуба "Казаньоргсинтез". Как стало известно ТАСС из материалов суда, им является Максим Канунников.
В новости на сайте говорится, что "Казаньоргсинтез" обратился в суд с иском к "Рубину" и одному из футболистов команды с требованием признать недействительными условия, оговоренные в приложении трудового договора.
Суть иска заключается в том, что спонсор может недополучить компенсацию в размере €5 млн в случае перехода Канунникова в другой клуб. В связи с этим судом удовлетворено заявление о принятии обеспечительных мер, согласно которым "Рубину" запрещено увольнять игрока и выдавать ему на руки трудовую книжку. Первое судебное заседание по данному делу назначено на 2 августа 2017 года.
Ранее казанский портал "Бизнес Online" сообщил, что в приложении к контракту Канунникова с "Рубином" указана сумма отступных в размере €1 млн. При этом, по информации портала, в предыдущем договоре игрока с клубом была прописана сумма 6 млн евро, а сейчас 26-летним нападающим интересуется московский "Спартак".
В составе "Рубина" с 2014 года Канунников провел в различных турнирах 91 матч и забил 19 мячей. В активе игрока 11 матчей за сборную России.