Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.07:
$ 59.66
€ 69.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд запретил "Рубину" продавать или расторгать договор с футболистом Канунниковым

Спорт
24 июля, 17:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июля. /ТАСС

Суть иска заключается в том, что спонсор может недополучить компенсацию в размере €5 млн в случае перехода нападающего в другой клуб

Поделиться
Материал из 1 страницы
Максим Канунников

Максим Канунников

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Авиастроительный районный суд Казани запретил футбольному клубу "Рубин" продавать или расторгать контракт с нападающим команды Максимом Канунниковым в связи с иском спонсора клуба "Казаньоргсинтез". Как стало известно ТАСС из материалов суда, им является Максим Канунников.

В новости на сайте говорится, что "Казаньоргсинтез" обратился в суд с иском к "Рубину" и одному из футболистов команды с требованием признать недействительными условия, оговоренные в приложении трудового договора.

Суть иска заключается в том, что спонсор может недополучить компенсацию в размере €5 млн в случае перехода Канунникова в другой клуб. В связи с этим судом удовлетворено заявление о принятии обеспечительных мер, согласно которым "Рубину" запрещено увольнять игрока и выдавать ему на руки трудовую книжку. Первое судебное заседание по данному делу назначено на 2 августа 2017 года.

Ранее казанский портал "Бизнес Online" сообщил, что в приложении к контракту Канунникова с "Рубином" указана сумма отступных в размере €1 млн. При этом, по информации портала, в предыдущем договоре игрока с клубом была прописана сумма 6 млн евро, а сейчас 26-летним нападающим интересуется московский "Спартак".

В составе "Рубина" с 2014 года Канунников провел в различных турнирах 91 матч и забил 19 мячей. В активе игрока 11 матчей за сборную России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Церемония открытия летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Дьере
14
Европейский юношеский олимпийский фестиваль открылся в венгерском Дьере
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
12
Участники массовой тренировки по боксу в России установили рекорд Гиннесса
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Атамбаев: Киргизии угрожали ракетными ударами из-за авиабазы ВВС США
2
Песков: РФ меняет конфигурацию Вооруженных сил на своей территории так, как ей нужно
3
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
4
Никита Михалков: у меня нет никаких политических амбиций
5
Генштаб ВС РФ: армия Сирии за два месяца почти удвоила площадь контролируемой территории
6
Кадыров: старшая дочь задержанной в Турции россиянки передана на попечение отцу
7
Активисты ВТО переправились на двух бронемашинах через Керченский пролив
Темы дня
Новости партнеров
Реклама