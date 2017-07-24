Российские саблисты заняли восьмое место в командном турнире на ЧМ по фехтованию

ТАСС, 24 июля. Сборная России по фехтованию на саблях в составе Вениамина Решетникова, Дмитрия Даниленко, Алексея Якименко и Камиля Ибрагимова заняла восьмое место в командных соревнованиях на чемпионате мира, который проходит в немецком Лейпциге.

Россияне в поединке за седьмое место проиграли команде Франции со счетом 39:45. Сборная России является действующим чемпионом мира в этой дисциплине.

Финал в командном турнире саблистов, в котором встретятся венгры и южнокорейцы, пройдет позднее в понедельник.

Чемпионат мира завершится 26 июля.