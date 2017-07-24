Задел перед мировым первенством: пятиборцы РФ завоевали два золота на чемпионате Европы

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Сборная России по современному пятиборью на прошедшем в Минске чемпионате Европы завоевала четыре медали - две золотые и две серебряные. По сравнению с прошлогодним континентальным первенством, российская команда смогла сделать шаг вперед - год назад в Болгарии россияне смогли выиграть одну золотую медаль.

Как отметил в беседе с ТАСС министр спорта России Павел Колобков, российские пятиборцы своим выступлением на прошедшем турнире сделали хороший задел перед чемпионатом мира, который пройдет в Каире с 21 по 29 августа.

"Российские мастера современного пятиборья в очередной раз подтвердили свой класс, показав достойный результат. Это хороший задел перед чемпионатом мира в Каире, желаю им дальнейших успехов. Рад за всю нашу команду, но особенно за [Александра] Лесуна. Хорошо понимаю, как сложно выступать на чемпионате Европы после победы на Олимпийских играх", - заявил Колобков.

Состав сборной России на чемпионат Европы формировался из принципа "опыт плюс молодость". До старта турнира главный тренер национальной команды Андрей Моисеев рассказал ТАСС, что использует чемпионат Европы как поле для маневра, где можно проверить перспективных спортсменов на новое четырехлетие.

Команду возглавил олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро Александр Лесун, также в состав мужской сборной вошли Александр Савкин, Данил Калимуллин и Кирилл Беляков. Гульназ Губайдуллина, Екатерина Хураськина, Ульяна Баташова и Анна Буряк составили женскую команду.

Победа Лесуна и неожиданный успех Белякова

Первую медаль для сборной России завоевали Буряк и Фахрутдинова, ставшие вторыми в женской эстафете, российский дуэт уступил лишь немкам Лене Шонеборн и Аннике Шле. Почин женской сборной не смогли поддержать Савкин и Фролов, ставшие в мужской эстафете только пятыми. "Мне понравился результат двух эстафет, - отметил в беседе с ТАСС глава Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов. - Это очень перспективный и зрелищный вид пятиборья".

Следующим видом программы были личные соревнования. Все члены сборной России смогли преодолеть барьер квалификационного раунда и выйти в финал. Если в женских соревнованиях лучшей среди россиянок стала Баташова, занявшая девятое место, то Лесун смог подтвердить притязания на звание сильнейшего пятиборца Европы и завоевал золото. Текущий сезон складывался для олимпийского чемпиона непросто, но на континентальном первенстве россиянин смог показать лучший результат и стать пятикратным чемпионом Европы.

По итогам индивидуальных соревнований были определены итоги командных первенств. Мужская сборная смогла принести серебро в копилку национальной команды, в сумме набрав 4267 очков. Россияне уступили только венгерской команде (4327), бронзовые награды выиграли французские пятиборцы (4227).

В последний день соревнований сборная России в составе Белякова и Губайдуллиной стала победительницей в смешанной эстафете. Отечественные спортсмены смогли обойти итальянцев Алессандру Фрецца и Пьерпаоло Петрони, а также венгров Шаролту Ковач и Роберта Касу.

Беляков и Губайдуллина являются представителями молодого поколения российских пятиборцев, которые в ближайшее время могут взять на себя бремя лидерства. "Приятно, что Губайдуллина и Беляков, с которыми мы связываем большие надежды в будущем, смогли стать первыми. Особенно радостно за Белякова, недавнего юниора из Нижнего Новгорода, его выступление стало приятной неожиданностью. Я уже поздравил федерацию этого города, это заслуженный и долгожданный успех", - поделился эмоциями от победы Аминов.

Моисеев, говоря об итогах смешанной эстафеты, назвал победу уверенной. "Все хорошо, ровно сделали, показали все, на что способны, поэтому и заняли первое место. На "комбайне" уже были первыми и финишировали тоже первыми. Обошлось без глобальных интриг, это была уверенная победа", - отметил специалист.

Сборная России выступила великолепно

Основными соперниками российских спортсменов в Минске были пятиборцы из Латвии, Франции, Италии, Германии, Англии, Венгрии, но четыре медали позволили сборной России занять первое место в общекомандном зачете. Подводя итоги чемпионата Европы, Аминов отметил, что выступление российских пятиборцев можно назвать великолепным.

"Я думаю, что мы великолепно выступили на чемпионате Европы. В последний день взяли золото в смешанной эстафете и заняли первое место по общему количеству медалей. Считаю, что это достойное выступление", - сказал он.

Остался довольным итогами турнира и Моисеев. "Я считаю, что это очень хороший, успешный результат. Практически во всех видах программы были медали, а значит, заявочный план - любая медаль в индивидуальном турнире - как минимум выполнен", - заключил он.

Первый чемпионат Европы по современному пятиборью прошел в 1987 году в Берлине. До 2000 года мужской и женский турниры проходили в разных городах. Москва организовала женский чемпионат Европы в 1997 году и совместный турнир 2008 года.