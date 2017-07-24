Россияне завоевали 12 золотых медалей в шестой день Сурдлимпийских игр

ТАСС, 24 июля. Сборная России завоевала 12 золотых, семь серебряных и три бронзовые медали в шестой соревновательный день Сурдлимпийских игр в турецком Самсуне.

Сборная России стала победителем смешанной и мужской эстафеты 4x100 м комплексным плаванием. Кирилл Филлипов выиграл соревнования в прыжках с шестом, Ася Халаджян и Алан Тыщенко - в беге на 400 м с препятствиями, Диана Солодова - в беге на 1500 м, Дмитрий Калмыков - в толкании ядра, Ксения Калибина - в маунтинбайке, Виктория Терентьева - в плавании на 400 м вольным стилем, Ольга Ключникова - в плавании на 50 м на спине, Мирон Фомин - в плавании на 50 м брассом, Полина Билялова - в плавании на 200 м баттерфляем,

Дмитрий Кочкаров стал серебряным призером в прыжках с шестом, Константин Гребенщиков - в беге на 400 м с препятствиями, Наиба Алиева - в карате (до 55 кг), Марина Исламова и Александр Ильиных - в маунтинбайке, Мирон Денисов в плавании на 200 м вольным стилем, Элеонора Брыканова - в плавании на 50 м на спине. Бронзовыми призерами стали Дарья Гайнетдинова - в беге на 10 000 м, Алексей Кудрин - в маунтинбайке, Екатерина Савченко - в плавании на 200 м баттерфляем.

В общекомандном зачете сборная России занимает первое место (46 золотых, 32 серебряные и 17 бронзовых медалей). Второй идет сборная Украины (8-14-23), третьей - сборная Южной Кореи (8-7-7).

В Сурдлимпийских играх участвуют спортсмены с нарушениями слуха. Летние Сурдлимпийские игры проводятся с 1924 года, зимние - с 1949-го. Проведение Сурдлимпиад раздельно с Паралимпиадами обусловлено тем, что спортсмены с нарушением слуха соревнуются по тем же правилам и на тех же трассах, что и обычные атлеты, тогда как для паралимпийцев разработаны специальные правила, экипировка и снаряды.

Сурдлимпийские игры завершатся 30 июля.