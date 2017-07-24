Сборная России завоевала четыре золотые медали в четвертый день Всемирных игр

ТАСС, 24 июля. Россияне завоевали четыре золотые и одну серебряную медали в четвертый соревновательный день Всемирных игр в польском Вроцлаве.

Дарья Гурьева и Дарья Калинина выиграли соревнования по акробатической гимнастике среди женских пар, Марина Чернова и Георгий Патарайя - среди смешанных пар. В пауэрлифитинге победителями стали Сергей Федосиенко и Наталья Сальникова в легкой весовой категории, Анна Рыжкова стала второй в среднем весе.

В общекомандном зачете сборная России лидирует (24 золотых, восемь серебряных, восемь бронзовых). Второй идет сборная Италии (13-9-6), третьей - сборная Франции (7-5-11).

Всемирные игры проходят в 10-й раз, впервые эти соревнования состоялись в 1981 году в американской Санта-Кларе. На Всемирных играх разыгрываются награды как в неолимпийских видах спорта, так и в дисциплинах, не входящих в программу летних Игр в таких видах, как художественная гимнастика, прыжки на батуте и стрельба из лука. Соревнования завершатся 30 июля.