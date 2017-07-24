Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.07:
$ 59.66
€ 69.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сборная России завоевала четыре золотые медали в четвертый день Всемирных игр

Спорт
24 июля, 22:59 UTC+3 ТАСС

Россияне продолжают лидировать в общекомандном зачете

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 24 июля. Россияне завоевали четыре золотые и одну серебряную медали в четвертый соревновательный день Всемирных игр в польском Вроцлаве.

Дарья Гурьева и Дарья Калинина выиграли соревнования по акробатической гимнастике среди женских пар, Марина Чернова и Георгий Патарайя - среди смешанных пар. В пауэрлифитинге победителями стали Сергей Федосиенко и Наталья Сальникова в легкой весовой категории, Анна Рыжкова стала второй в среднем весе.

В общекомандном зачете сборная России лидирует (24 золотых, восемь серебряных, восемь бронзовых). Второй идет сборная Италии (13-9-6), третьей - сборная Франции (7-5-11).

Всемирные игры проходят в 10-й раз, впервые эти соревнования состоялись в 1981 году в американской Санта-Кларе. На Всемирных играх разыгрываются награды как в неолимпийских видах спорта, так и в дисциплинах, не входящих в программу летних Игр в таких видах, как художественная гимнастика, прыжки на батуте и стрельба из лука. Соревнования завершатся 30 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Церемония открытия летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Дьере
14
Европейский юношеский олимпийский фестиваль открылся в венгерском Дьере
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
12
Участники массовой тренировки по боксу в России установили рекорд Гиннесса
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почта России выявила вероятного подозреваемого в хищении посылок в Ростовской области
2
Новак: ситуация с Siemens не отразится на российских компаниях
3
В США обнародованы показания агента КГБ, связанные с убийством Кеннеди
4
Без перемен: лидеры "нормандской четверки" обсудили реализацию минских соглашений
5
В центре Днепра произошла перестрелка, два человека погибли
6
Эрдоган не понимает, почему США обеспокоены возможной покупкой Турцией систем С-400
7
Никита Михалков: у меня нет никаких политических амбиций
Темы дня
Новости партнеров
Реклама