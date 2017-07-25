Sky Sport: итальянский "Лацио" претендует на футболиста "Рубина" Азмуна

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ТАСС, 25 июля. Итальянский футбольный клуб "Лацио" до закрытия трансферного окна намерен приобрести нападающего казанского "Рубина" Сердара Азмуна. Об этом сообщает телеканал Sky Sport.
По данным канала, римский клуб предлагает за 22-летнего иранца €15 млн, "Рубин" не согласен продавать форварда меньше, чем за €20 млн.
Азмун был приобретен "Рубином" в 2012 году, в феврале 2015 года нападающий перешел на правах аренды в "Ростов", а летом 2016-го подписал с ростовским клубом полноценный контракт. Летом 2017 года Азмун вернулся в "Рубин" вслед за тренером Курбаном Бердыевым. Всего Азмун провел за российские клубы 80 матчей, в которых отметился 25 голами.