Криштиану Роналду подтвердил, что останется в "Реале"

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ТАСС, 25 июля. Португальский футболист Криштиану Роналду подтвердил, что продолжит выступать в составе мадридского "Реала" и не покинет команду в летнее трансферное окно. Слова португальца приводит испанская газета Marca.
Ранее СМИ отмечали, что 32-летний португалец сообщил руководству "Реала" о желании покинуть клуб из-за обвинений испанской прокуратуры в неуплате налогов на сумму €14,8 млн.
"Для меня было важно в прошлом году выиграть с клубом большие трофеи, а также индивидуальные награды, хочется сделать это снова, - сказал Роналду. - Но вы должны упорно работать, год за годом. Я буду продолжать это делать. Футбол - это моя жизнь, моя страсть".
Роналду сразу по окончании клубного сезона-2016/17 участвовал в составе сборной Португалии на Кубке конфедераций в России с 17 июня по 2 июля. В связи с этим руководство и тренерский штаб "Реала" разрешили футболисту позже приступить к тренировочной работе в составе команды.
Роналду перешел в "Реал" в 2009 году из "Манчестер Юнайтед", за который выступал с 2003 года. Португалец является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, четырехкратным обладателем "Золотого мяча", а также чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА.