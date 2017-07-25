Хоккеист "Ак Барса" Зарипов дисквалифицирован на два года за допинг

Почему НАТО "обеспокоено" морскими маневрами России и Китая на БалтикеАрмия и ОПК 25 июля, 10:16
Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за сутки выросла на 19 тыс. гаСибирь 25 июля, 10:09
Глава испанской футбольной федерации Вильяр не собирается покидать свой пост после арестаСпорт 25 июля, 10:07
Банк "Югра" подал иск о признании решений ЦБ незаконнымиЭкономика и бизнес 25 июля, 10:04
Хоккеист "Ак Барса" Зарипов дисквалифицирован на два года за допингСпорт 25 июля, 10:02
В Госдепе допускают возможность поставок оружия УкраинеМеждународная панорама 25 июля, 9:45
Криштиану Роналду подтвердил, что останется в "Реале"Спорт 25 июля, 9:44
Источник: Чинг-Куо Ву может покинуть пост главы AIBA по собственному желаниюСпорт 25 июля, 9:26
Исполком AIBA выразил вотум недоверия президенту организации Чинг-Куо ВуСпорт 25 июля, 9:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Допинг-проба нападающего казанского "Ак Барса" Даниса Зарипова дала положительный результат, хоккеист дисквалифицирован до 22 мая 2019 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В пробе Зарипова было обнаружено вещество, относящееся к классу диуретиков и маскирующих агентов (класс S6.b), она была взята во время проведения чемпионата КХЛ сезона-2016/17. Допинг-контроль проводился совместно с Международной федерацией хоккея (ИИХФ) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA), с привлечением антидопингового подразделения конвента SportAccord - DFSU (Doping Free Sport Unit), нескольких международных агентств по сбору допинг-проб и антидопинговых лабораторий, аккредитованных WADA.
В сезоне КХЛ-2016/17 было взято 377 проб. Кроме Зарипова, ИИХФ уведомила лигу о еще двух положительных тестах. Канадский защитник Дерек Смит из загребского "Медвешчака" дисквалифицирован до 2 сентября 2018 года, в его организме обнаружен препарат, относящейся к классу S6.а. До 19 ноября 2017 года отстранен защитник Андрей Конев из владивостокского "Адмирала" (класс S6.b).
В начале июля было объявлено о переходе 36-летнего Зарипова из магнитогорского "Металлурга" в "Ак Барс". Форвард подписал контракт с казанской командой на два года. В составе "Металлурга" Зарипов становился двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016) и выходил в финал плей-офф (2017). Зарипов стал лучшим снайпером Кубка Гагарина - 2017, забросив 15 шайб.