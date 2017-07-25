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Хоккеист "Ак Барса" Зарипов дисквалифицирован на два года за допинг

Спорт
25 июля, 10:02 дата обновления: 25 июля, 10:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июля. /ТАСС

Форвард отстранен от соревнований до 22 мая 2019 года

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Данис Зарипов

Данис Зарипов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Допинг-проба нападающего казанского "Ак Барса" Даниса Зарипова дала положительный результат, хоккеист дисквалифицирован до 22 мая 2019 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В пробе Зарипова было обнаружено вещество, относящееся к классу диуретиков и маскирующих агентов (класс S6.b), она была взята во время проведения чемпионата КХЛ сезона-2016/17. Допинг-контроль проводился совместно с Международной федерацией хоккея (ИИХФ) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA), с привлечением антидопингового подразделения конвента SportAccord - DFSU (Doping Free Sport Unit), нескольких международных агентств по сбору допинг-проб и антидопинговых лабораторий, аккредитованных WADA.

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В сезоне КХЛ-2016/17 было взято 377 проб. Кроме Зарипова, ИИХФ уведомила лигу о еще двух положительных тестах. Канадский защитник Дерек Смит из загребского "Медвешчака" дисквалифицирован до 2 сентября 2018 года, в его организме обнаружен препарат, относящейся к классу S6.а. До 19 ноября 2017 года отстранен защитник Андрей Конев из владивостокского "Адмирала" (класс S6.b).

В начале июля было объявлено о переходе 36-летнего Зарипова из магнитогорского "Металлурга" в "Ак Барс". Форвард подписал контракт с казанской командой на два года. В составе "Металлурга" Зарипов становился двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016) и выходил в финал плей-офф (2017). Зарипов стал лучшим снайпером Кубка Гагарина - 2017, забросив 15 шайб.

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