ФХР окажет поддержку дисквалифицированному за допинг Зарипову

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МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) окажет поддержку нападающему казанского "Ак Барса" Данису Зарипову, который был дисквалифицирован на два года за применение допинга. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе федерации.
Во вторник пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сообщила, что допинг-проба трехкратного чемпиона мира Зарипова дала положительный результат, в его пробе было обнаружено вещество, относящееся к классу диуретиков и маскирующих агентов (класс S6.b), она была взята во время проведения чемпионата КХЛ сезона-2016/17. 36-летний хоккеист дисквалифицирован до 22 мая 2019 года.
"Федерация хоккея России активно работает с клубами КХЛ по вопросу антидопинга, - сказали в пресс-службе. - Врачи ФХР и сборной постоянно контактируют с коллегами из клубных команд, идет обмен всеми медицинскими данными, которые отображаются в специальном портале, но, к сожалению, проконтролировать все, что делают игроки, невозможно. Зарипов - превосходный мастер, очень именитый игрок, который провел блестящую карьеру. Федерация хоккея России не забудет его заслуги и окажет ему поддержку".
В текущее межсезонье Зарипов перешел из магнитогорского "Металлруга" в "Ак Барс". В составе "Металлурга" Зарипов становился двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016) и выходил в финал плей-офф (2017). Зарипов с 15 заброшенными шайбами стал лучшим бомбардиром Кубка Гагарина - 2017.