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Пахомов вышел в полуфинал ЧМ в плавании на 200 м баттерфляем

Спорт
25 июля, 11:51 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 25, июля. /ТАСС

С лучшим результатом в финал вышел венгерский пловец Ласло Чех

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Даниил Пахомов

Даниил Пахомов

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

БУДАПЕШТ, 25 июля. /ТАСС/. Россиянин Даниил Пахомов квалифицировался в полуфинал на дистанции 200 метров баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Пахомов показал девятое общее время с результатом 1 минута 56,7 секунды. С лучшим результатом в финал вышел венгерский пловец Ласло Чех (1.54,8). Второе время показал японец Дайя Сето (1.54,89). Третьим стал датчанин Виктор Бромер (1.55,13).

Полуфиналы в плавании на 200 метров баттерфляем среди мужчин пройдут позднее во вторник, финал - в среду.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.

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