Россияне завоевали серебро в командных соревнованиях на ЧЕ в стрельбе из пистолета с 25 м

ТАСС, 25 июля. Сборная России в составе Никиты Суханова, Алексея Климова и Александра Алифиренко завоевала серебро в стрельбе из скорострельного малокалиберного пистолета с 25 метров на чемпионате Европы по стрелковым видам спорта, проходящем в азербайджанском Баку.

Россияне набрали 1731 очко. Первое место заняла команда Германии (739), третье - украинская сборная (1729).

Чемпионат Европы по стрелковым видам спорта завершится 4 августа.