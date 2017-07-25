Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.07:
$ 59.82
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россияне завоевали серебро в командных соревнованиях на ЧЕ в стрельбе из пистолета с 25 м

Спорт
25 июля, 15:05 UTC+3 ТАСС

Первое место заняла команда Германии

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 25 июля. Сборная России в составе Никиты Суханова, Алексея Климова и Александра Алифиренко завоевала серебро в стрельбе из скорострельного малокалиберного пистолета с 25 метров на чемпионате Европы по стрелковым видам спорта, проходящем в азербайджанском Баку.

Россияне набрали 1731 очко. Первое место заняла команда Германии (739), третье - украинская сборная (1729).

Чемпионат Европы по стрелковым видам спорта завершится 4 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Церемония открытия летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Дьере
14
Европейский юношеский олимпийский фестиваль открылся в венгерском Дьере
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
12
Участники массовой тренировки по боксу в России установили рекорд Гиннесса
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Волоколамском шоссе произошло ДТП с пятью автомобилями
2
Трамп выступил за расследование действий Украины по саботажу его предвыборной кампании
3
Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии примерно на 200 рублей
4
Полиция Москвы разыскивает водителя, скрывшегося с места ДТП на Волоколамском шоссе
5
Минтранс разъяснил свою инициативу о новых правилах провоза ручной клади
6
Совфед одобрил закон об отмене бесплатного провоза багажа для авиапассажиров
7
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
Темы дня
Новости партнеров
Реклама