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Марадона: "руки бога" не было бы при наличии нынешней системы видеопомощи судьям

Спорт
25 июля, 15:18 UTC+3 ТАСС

Бывший форвард сборной Аргентины заявил, что поддерживает систему VAR

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Диего Марадона

Диего Марадона

© EPA/WALTER BIERI

ТАСС, 25 июля. Судьи, будь в их распоряжении Система видеопомощи арбитрам (VAR), не засчитали бы гол рукой в ворота сборной Англии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу 1986 года. Такое мнение высказал автор гола, бывший форвард сборной Аргентины Диего Марадона, слова которого приводит пресс-служба ФИФА.

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"Говорили, что на просмотр спорных моментов будет уходить уйма времени. Это, дескать, нарушит нормальное течение матча, но такого не произошло, - сказал Марадона. - Болельщики возмущаются, когда арбитр принимает неверное решение или когда ошибочно отменяется забитый гол. Технология повышает прозрачность и качество принятия решений и пойдет во благо командам, исповедующим атакующий и открытый футбол".

"В течение 90 минут игры не обойтись без подъемов и спадов, - продолжил Марадона. - Одна из команд может иметь преимущество, скажем, 15 минут, потом инициативу перехватывает соперник. Если вы открываете счет, то можно ожидать, что ваш противник активизируется, а мяч будет чаще гостить на вашей половине поля. Игра станет более динамичной, но, если вы забиваете, а гол не засчитывают, можно потерять кураж и в итоге упустить свой шанс, это несправедливо".

Отвечая на вопрос о голе в ворота англичан, который получил название "рука бога", Марадона сказал: "Конечно же, я вспоминаю об этом всякий раз, когда высказываюсь в поддержку этой системы. Я думал об этом и, уверен, тот гол просто не засчитали бы, имей арбитр в своем распоряжении систему видеопомощи. Я вам больше скажу, на чемпионате мира 1990 года я рукой выгреб мяч из-за линии ворот в матче против сборной СССР. Нам повезло, что судья этого не заметил, тогда таких технических возможностей не было, а сегодня совсем другая ситуация".

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"С такой системой не было бы не только "руки бога". Давайте вспомним, что Англия победила на ЧМ-1966 благодаря удару, после которого мяч, на мой взгляд, не пересек линию ворот, та несправедливость вернулась бумерангом в 2010-м, когда не был засчитан гол, правильно забитый Фрэнком Лэмпардом в игре с немцами. Англичане владели преимуществом и заслужили гол, но после судейской ошибки немцы воспрянули духом, соотношение сил на поле полностью изменилось. Можно вспомнить кучу примеров, когда история чемпионата мира могла оказаться совершенно иной, если бы существовала данная система, настало время положить конец ошибкам", - добавил Марадона.

В начале марта прошлого года Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование видеоассистентов главных судей. Система была внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе первенства Италии. Также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии. На Кубке конфедераций в России система была применена впервые.

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