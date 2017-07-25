Российские саблистки заняли пятое место в командном турнире на ЧМ по фехтованию

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ТАСС, 25 июля. Сборная России по фехтованию на саблях в составе Валерии Большаковой, Софии Поздняковой, Анны Башты и Яны Егорян заняла пятое место в командных соревнованиях на чемпионате мира, который проходит в немецком Лейпциге.
Россиянки в матчи за пятое место победили команду Украины со счетом 45:43.
Финал в командном турнире саблисток пройдет позднее во вторник.