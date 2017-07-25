Тренер: сборная России по тхэквондо не ставит перед собой медальных задач на Сурдлимпиаде

МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Тренерский штаб сборной России по тхэквондо из суеверия не ставит перед спортсменами медальных задач на летних Сурдлимпийских играх в турецком Самсуне. Об этом ТАСС заявил тренер национальной команды Роман Кувиков.

Соревнования тхэквондистов на турнире начнутся 29 июля.

"Соревнования у нас пока не начались, ребята сейчас отдыхают после перелета, тренировочные мероприятия у них были до самого вылета, а сейчас они восстанавливаются. Говорить о наших прямых конкурентах сложно, мы их не видели два года, могло все серьезно поменяться. Медальные планы? Конечно, мы будем бороться за золотые медали, но давайте пока не будем загадывать, это плохая примета, спортсмены - люди суеверные", - заявил Кувиков.

"У нас очень хороший отель, логистика отлажена, с организацией все в порядке. Мы будем соревноваться в том зале, где проходит турнир по каратэ, посмотрели его, в принципе, подготовка достойная", - добавил он.

Сурдлимпийские игры - специальные соревнования, предусмотренные для спортсменов с нарушением слуха. Помимо тхэквондо, на Сурдлимпиаде разыгрываются медали в 20 дисциплинах: бадминтон, баскетбол, боулинг, волейбол, вольная борьба, велоспорт на шоссе, дзюдо, маунтинбайк, гандбол, гольф, каратэ, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, пляжный волейбол, пулевая стрельба, спортивное ориентирование, теннис, греко-римская борьба и футбол. В составе российской сборной в соревнованиях принимают участие 337 спортсменов. Состязания завершатся 30 июля.