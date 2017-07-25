Сборная России завоевала две золотые медали в пятый день Всемирных игр

ТАСС, 25 июля. Сборная России завоевала две золотые и три серебряные медали в пятый соревновательный день Всемирных игр в польском Вроцлаве.

Российская команда в составе Дарьи Чебуланки, Полины Пластининой и Ксении Загоскиной одержала победу в групповом многоборье в соревнованиях по акробатической гимнастике. Также золотая медаль в активе Михаила Заломина в прыжках на батуте в дисциплине двойной минитрамп. Анна Коробейникова завоевала серебро в прыжках на батуте в дисциплине акробатическая дорожка.

Дмитрий Инзаркин занял второе место в соревнованиях по пауэрлифтингу в супертяжелом весе. Серебро завоевали Игорь Мишев и Николай Супрунов в мужском парном многоборье в соревнованиях по акробатической гимнастике.

В общекомандном зачете сборная России лидирует (26 золотых, 11 серебряных, восемь бронзовых наград). Второй идет команда Италии (14-10-8), третьей - сборная Германии (10-8-8).

Всемирные игры проходят в 10-й раз, впервые эти соревнования состоялись в 1981 году в американской Санта- Кларе. На Всемирных играх разыгрываются награды как в неолимпийских видах спорта, так и в дисциплинах, не входящих в программу летних Игр в таких видах, как художественная гимнастика, прыжки на батуте и стрельба из лука. Соревнования завершатся 30 июля.