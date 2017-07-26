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Россияне завоевали 10 золотых медалей в седьмой день Сурдлимпийских игр

Спорт
26 июля, 0:33 UTC+3 ТАСС

Также на счету национальной команды шесть серебряных и 12 бронзовых наград

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ТАСС, 26 июля. Сборная России завоевала 10 золотых, шесть серебряных и 12 бронзовых медалей в седьмой соревновательный день Сурдлимпийских игр в турецком Самсуне.

Алан Тыщенко (золото), Владислав Князев (серебро) и Максим Куликов (бронза) заняли весь пьедестал почета в беге на 110 метров с барьерами. Денис Федоренко одержал победу в прыжках в высоту, Максим Бган - в метании молота, Марина Гришина завоевала бронзу в беге на 100 метров. Иван Макаров, Евгений Прохоров и Александр Ильиных также выиграли золото, серебро и бронзу в гонке по очкам на велошоссе. Надежда Кораблинова, Ольга Лотина и Дина Париц заняли третье место в соревновании женских команд по боулингу.

Каратист Сергей Тетюшкин выиграл соревнования по кумитэ в весовой категории свыше 84 кг, Николай Козлов - в весе до 75 кг. Анна Шарданова (61 кг) завоевала серебро, Дарья Павлова (68 кг) - бронзу, Александр Маркелов (84 кг) также стал третьим. Павел Новиков и Владимир Гринин заняли первое и второе места в спортивном ориентировании, Антонина Найденова и Марина Росник - второе и третье место в аналогичной дисциплине у женщин. Александр Цоктоев - бронзовый призер в вольной борьбе в весе до 74 кг.

Полина Билалова завоевала золото в заплыве на 400 метров комплексным плаванием, четверка в составе Марии Карповой, Екатерины Савченко, Элеоноры Брыкановой и Виктории Терентьевой выиграла эстафету 4 по 200 метров вольным стилем. Андрей Живаев и Илья Тришкин заняли первое и третье места в заплыве на 100 метров баттерфляем, Игорь Журавлев завоевал бронзу на дистанции 100 метров на спине.

В Сурдлимпийских играх участвуют спортсмены с нарушениями слуха. Летние Сурдлимпийские игры проводятся с 1924 года, зимние - с 1949-го. Проведение Сурдлимпиад раздельно с Паралимпиадами обусловлено тем, что спортсмены с нарушением слуха соревнуются по тем же правилам и на тех же трассах, что и обычные атлеты, тогда как для паралимпийцев разработаны специальные правила, экипировка и снаряды.

Сурдлимпийские игры завершатся 30 июля.

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