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Долгожданный "ноль" Акинфеева: ЦСКА обыграл АЕК в квалификации Лиги чемпионов

Спорт
26 июля, 1:36 UTC+3 АФИНЫ АФИНЫ 26, июля. /ТАСС

Армейцы сделали шаг на пути в групповой этап Лиги чемпионов, голкипер команды не пропустил на главном еврокубковом турнире впервые с 2006 года

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© EPA/PANAGIOTIS MOSCHANDREOU

АФИНЫ, 26 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА сделал шаг на пути к групповому этапу Лиги чемпионов, переиграв в первом матче третьего отборочного раунда турнира греческий АЕК. Параллельно прервалась "рекордная" серия вратаря армейцев Игоря Акинфеева - голкипер впервые с 2006 года не пропустил в главном клубном турнире Европы.

Встреча, которая прошла во вторник на Олимпийском стадионе в Афинах, завершилась победой ЦСКА со счетом 2:0. Оба мяча были забиты головой после розыгрыша угловых: на первой компенсированной к первому тайму минуте после скидки Виктора Васина отличился Алан Дзагоев, а на 56-й - навес Витиньо замкнул Понтус Вернблум.

После двух стартовых матчей чемпионата России - с "Анжи" (3:1) и "Локомотивом" (1:3) - главный тренер армейцев Виктор Гончаренко признал системные ошибки в обороне команды. Накануне игры в Афинах специалист на пресс-конференции объяснил большое количество пропущенных мячей "креном на атаку" и не исключил перестановок. Можно было ожидать, что на поле появится опытный Сергей Игнашевич, который восстановился от травмы, однако тренер предпочел состав тройки центральных защитников не менять. Правда, место в центре тройки занял не Васин, как было раньше, а Василий Березуцкий, Васин играл справа от него, Алексей Березуцкий - слева.

Еще одно изменение коснулось атаки - пару нападения с Витиньо составил не Дзагоев, как было в предыдущих играх сезона, а Федор Чалов. Дзагоев сместился в полузащиту, а на скамейке остался Бибрас Натхо. Как признался после матча Чалов, появление в "старте" стало для него неожиданностью. Дзагоев, который, по его же словам, еще не набрал оптимальных кондиций после травмы, полученной в мае, вновь не доиграл матч - на 75-й минуте его сменил Натхо. За три минуты до конца матча в основной команде дебютировал 21-летний полузащитник Александр Макаров.

"Нам надо было реагировать на то, что было с "Локомотивом" и "Анжи", - объяснил перестановки после игры Гончаренко. - С Чаловым надо было усилить давление впереди. Также сменили позициями Васина и Василия Березуцкого. Думаю, перестановки пошли на пользу".

Акинфеев прервал серию

В предыдущий раз Акинфеев отыграл в Лиге чемпионов "на ноль" 1 ноября 2006 года в Лондоне. После этого голкипер пропускал в 43 играх турнира подряд. После встречи Гончаренко не скрывал радости от завершения неприятной серии.

"Мы поздравили Игоря с окончанием это серии, - рассказал специалист. - Как бы мы ни хотели, серия, конечно, довлела. Надеюсь, теперь он сбросит оковы. Игорь установил множество других рекордов, эту серию тоже надо было остановить".

Чалов отметил, что команде удалось выполнить установку тренерского штаба. "Правда, нужно было быстро забить, но получилось только в конце тайма. На самом деле могли еще пару раз отличиться. Думаю, заслуженно победили", - сказал он.

Главный тренер АЕКа Маноло Хименес считает, что армейцы превзошли его команду только за счет стандартных положений. "Сегодня допустили только две значимые ошибки. Три центральных защитника [ЦСКА] доминировали в штрафной в борьбе наверху. А в целом, кроме углового и одного момента, соперник ничего не создал", - заявил он.

Ответная встреча пройдет в Москве 2 августа.

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