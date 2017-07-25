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Гончаренко: богатый опыт ЦСКА в Лиге чемпионов сказался в матче с АЕКом

Спорт
25 июля, 22:48 дата обновления: 25 июля, 22:58 UTC+3 АФИНЫ АФИНЫ 25, июля. /ТАСС

По словам тренера, армейцам нельзя расслабляться перед ответной встречей

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Виктор Гончаренко

Виктор Гончаренко

© EPA/PANAGIOTIS MOSCHANDREOU

АФИНЫ, 25 июля. /ТАСС/. Богатый опыт выступлений московского ЦСКА в футбольной Лиге чемпионов сказался в победном для клуба матче с греческим АЕКом. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

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ЦСКА обыграл греческий АЕК в матче квалификации Лиги чемпионов

Во вторник ЦСКА на выезде со счетом 2:0 победил АЕК в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Голы на счету Алана Дзагоева и Понтуса Вернблума.

"Это только полпути, но это хороший задел, - считает Гончаренко. - Но расслабляться нельзя. Что касается самой игры, думаю, сказался богатый опыт в Лиге чемпионов. Контролировали ход игры и выжали два гола с угловых".

"Нам надо было реагировать на то, что было с "Локомотивом" и "Анжи". С Чаловым надо было усилить давление впереди. Также сменили позициями Васина и Василия Березуцкого. Думаю, перестановки сыграли на пользу", - сказал тренер армейцев.

"Васин играл справа в тройке центральных, а в центр смещался только по ситуации", - добавил специалист.

Акинфеев сбросит "оковы давления"

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев должен сбросить "оковы давления" после окончания антирекордной серии в Лиге чемпионов, считает тренер. В гостевой встрече с АЕКом 31-летний голкипер сумел сохранить ворота в неприкосновенности, прервав антирекордную серию в турнире из 43 матчей.

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"Мы поздравили Игоря с окончанием это серии. Как бы мы не хотели, серия, конечно, на него довлела. Надеюсь, теперь он сбросит оковы", - сказал тренер армейцев.

"Игорь установил множество других рекордов, эту серию тоже надо было остановить", - добавил Гончаренко.

В предыдущий раз Акинфеев отыграл в Лиге чемпионов "на ноль" 1 ноября 2006 года в Лондоне - в игре группового раунда с английским "Арсеналом".

Ответная игра команд пройдет в Москве 2 августа.

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