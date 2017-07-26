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Россиянин Изотов вышел в полуфинал ЧМ в плавании на 100 м вольным стилем

Спорт
26 июля, 11:20 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 26, июля. /ТАСС

Другой россиянин Владимир Морозов не сумел квалифицироваться в полуфинал

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Данила Изотов

Данила Изотов

© Егор Алеев/ТАСС

БУДАПЕШТ, 26 июля. /ТАСС/. Россиянин Данила Изотов квалифицировался в полуфинал в плавании на 100 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Изотов финишировал на третьим месте в своем заплыве и показал девятый общий результат (48,56).

С лучшим временем в финал вышел австралиец Кэмерон Макэвой (47,97).

Другой россиянин Владимир Морозов не сумел выйти в полуфинал, показав общий 24-й результат (48,99).

Полуфиналы в плавании на 100 м вольным стилем у мужчин пройдут позднее в среду, финал - в четверг.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.

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