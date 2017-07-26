Россиянин Изотов вышел в полуфинал ЧМ в плавании на 100 м вольным стилем

БУДАПЕШТ, 26 июля. /ТАСС/. Россиянин Данила Изотов квалифицировался в полуфинал в плавании на 100 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Изотов финишировал на третьим месте в своем заплыве и показал девятый общий результат (48,56).

С лучшим временем в финал вышел австралиец Кэмерон Макэвой (47,97).

Другой россиянин Владимир Морозов не сумел выйти в полуфинал, показав общий 24-й результат (48,99).

Полуфиналы в плавании на 100 м вольным стилем у мужчин пройдут позднее в среду, финал - в четверг.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.