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Мозгов не исключил, что через пять-шесть лет попробует себя в баскетболе 3x3

Спорт
26 июля, 13:04 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

По словам центрового сборной России, сейчас он хочет сконцентрироваться на классическом баскетболе

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Тимофей Мозгов

Тимофей Мозгов

© Tom Szczerbowski/Getty Images

МОСКВА, 26 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Центровой сборной России и клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин" Тимофей Мозгов через пять-шесть лет может попробовать себя в баскетболе 3x3. Об этом он рассказал журналистам.

В июне Международный олимпийский комитет (МОК) включил баскетбол 3x3 в программу Олимпиады-2020 в Токио. Этим летом женская сборная России сначала выиграла Кубок мира по баскетболу 3x3, а затем - чемпионат Европы.

"Сейчас хочу сконцентрироваться на классическом баскетболе, но через пять-шесть лет можно попробовать себя и в таком формате. Обещаю подумать, но надо понимать, что это разные виды спорта, это как [Флойд] Мэйуэзер и [Конор] Макгрегор. Надо попрактиковаться, ведь опыт такой игры был у меня только в детстве, плюс хотя бы наколенники надо купить", - сказал Мозгов.

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