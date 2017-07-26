Мозгов не исключил, что через пять-шесть лет попробует себя в баскетболе 3x3

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Мозгов не исключил, что через пять-шесть лет попробует себя в баскетболе 3x3Спорт 26 июля, 13:04
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МОСКВА, 26 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Центровой сборной России и клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин" Тимофей Мозгов через пять-шесть лет может попробовать себя в баскетболе 3x3. Об этом он рассказал журналистам.
В июне Международный олимпийский комитет (МОК) включил баскетбол 3x3 в программу Олимпиады-2020 в Токио. Этим летом женская сборная России сначала выиграла Кубок мира по баскетболу 3x3, а затем - чемпионат Европы.
"Сейчас хочу сконцентрироваться на классическом баскетболе, но через пять-шесть лет можно попробовать себя и в таком формате. Обещаю подумать, но надо понимать, что это разные виды спорта, это как [Флойд] Мэйуэзер и [Конор] Макгрегор. Надо попрактиковаться, ведь опыт такой игры был у меня только в детстве, плюс хотя бы наколенники надо купить", - сказал Мозгов.