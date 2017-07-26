Легкоатлетки Ласицкене и Ребрик выступят на чемпионате России

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Легкоатлетки Ласицкене и Ребрик выступят на чемпионате РоссииСпорт 26 июля, 16:06
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МОСКВА, 26 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Среди участников чемпионата России по легкой атлетике будут 11 спортсменов, которые допущены до чемпионата мира в Лондоне. Как сообщили ТАСС во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), в их числе есть чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене, чемпионка Европы 2014 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова и чемпионка Европы 2012 года в метании копья Вера Ребрик.
Всего допуск к стартующему 4 августа чемпионату мира в Лондоне получили 19 российских спортсменов, которые по причине отстранения ВФЛА будут выступать под нейтральным флагом.
Чемпионат России пройдет с 28 по 30 июля в подмосковном Жуковском на стадионе "Метеор". В соревнованиях также примут участие Валерий Пронкин и Алексей Сокирский (оба - метание молота), Илья Иванюк, Данил Лысенко, Ирина Гордеева (все - прыжки в высоту), Илья Мудров, Ольга Муллина (прыжки с шестом), Александр Лесной (толкание ядра).
Таким образом, в Жуковском не выступят восемь спортсменов с допуском к чемпионату мира, в числе которых действующий чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, двукратная чемпионка Европы в помещении в прыжках в длину Дарья Клишина, чемпион мира 2013 в прыжках в длину Александр Меньков.
Также турнир пропустят Клавдия Афанасьева и Сергей Широбоков (спортивная ходьба на 20 км), Виктор Бутенко (метание диска), Сергей Литвинов (метание молота) и Илья Шкуренев (десятиборье).