Третьяк: отказ НХЛ от участия в ОИ-2018 не является проблемой для сборной России

ТАСС, 26 июля. Решение Национальной хоккейной лиги (НХЛ) об отказе от участия игроков лиги в Олимпийских играх 2018 года не является проблемой для сборной России. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

В начале апреля НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир, при этом отметив, что вопрос индивидуального участия игроков будет обсуждать отдельно. В конце мая комиссар НХЛ Гэри Бетмэн заявил, что ни один из игроков лиги не будет участвовать в Играх 2018 года.

"НХЛ является коммерческой организацией, не входящей в состав Международной федерации хоккея и не имеющей отдельных договорных отношений с Международным олимпийским комитетом. Решение об участии или неучастии хоккеистов из НХЛ в Олимпийских играх принимает сама лига. Известно, что сами игроки хотели бы участвовать в Олимпиадах и профсоюз игроков НХЛ поддерживает их. Однако после долгих и тяжелых переговоров лига приняла и неоднократно озвучила решение о том, что в 2018 году они не примут участие в Олимпийских играх", - отметил Третьяк.

"Безусловно ФХР, как и другие национальные федерации, имеющие большое представительство игроков в НХЛ, была заинтересована в том, чтобы в Олимпийских играх приняли участие все лучшие спортсмены вне зависимости от того, в какой лиге они выступают. Однако решение принято и повлиять на этот процесс у нас не было возможности. При этом данное решение не является для сборной России проблемой. Команда будет составлена из игроков, выступающих в КХЛ [Континентальной хоккейной лиге], и со своей стороны мы сделаем все для того, чтобы обеспечить успешное выступление сборной в Корее", - добавил президент ФХР.

НХЛ делала специальную паузу для выступления своих игроков на Олимпиаде с 1998 года. С тех пор в Играх приняли участие 706 игроков НХЛ. Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.