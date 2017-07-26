Тренер "Тюмени" Ивченко дисквалифицирован на три матча ФНЛ за оскорбление судьи

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МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера футбольного клуба "Тюмень" Александра Ивченко на три матча первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) за оскорбление арбитра Павла Кукуяна после матча с "Зенитом-2". Об этом журналистам рассказал глава комитета Артур Григорьянц.
Встреча третьего тура первенства ФНЛ состоялась 22 июля в Тюмени и завершилась ничьей 2:2.
"Со слов делегата матча и главного судьи матча, после игры в комнату, где они находились, вошел главный тренер "Тюмени" Ивченко, который стал оскорблять главного арбитра и делегата матча. За это Ивченко дисквалифицирован на три матча первенства России", - сказал Григорьянц.
Заседание КДК РФС состоялось в среду в Москве.