Тренер "Тюмени" Ивченко дисквалифицирован на три матча ФНЛ за оскорбление судьи

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера футбольного клуба "Тюмень" Александра Ивченко на три матча первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) за оскорбление арбитра Павла Кукуяна после матча с "Зенитом-2". Об этом журналистам рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

Встреча третьего тура первенства ФНЛ состоялась 22 июля в Тюмени и завершилась ничьей 2:2.

"Со слов делегата матча и главного судьи матча, после игры в комнату, где они находились, вошел главный тренер "Тюмени" Ивченко, который стал оскорблять главного арбитра и делегата матча. За это Ивченко дисквалифицирован на три матча первенства России", - сказал Григорьянц.

Заседание КДК РФС состоялось в среду в Москве.