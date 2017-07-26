"Локомотив" победил рижское "Динамо" в первом туре Кубка Минска по хоккею

Миграционная служба Украины не комментирует лишение Саакашвили гражданстваМеждународная панорама 26 июля, 18:10
Срок восстановления футболиста "Локомотива" Ари после операции составит четыре месяцаСпорт 26 июля, 17:57
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу УлюкаеваПроисшествия 26 июля, 17:47
Семиборка Эннис-Хилл получит золото ЧМ-2011 Черновой во время ЧМ-2017 в ЛондонеСпорт 26 июля, 17:39
"Адмирал Кузнецов" занял место в парадном строю на Североморском рейдеАрмия и ОПК 26 июля, 17:19
Руководство Bellator готово в любой момент предоставить бой россиянину МинаковуСпорт 26 июля, 16:56
Путин ознакомился с "магазином верных решений" для регионов от АСИ и роботом "Русланом"Общество 26 июля, 16:54
Европейский университет сообщил в Рособрнадзор о прекращении образовательной деятельностиОбщество 26 июля, 16:53
Судебный контроль за футболистом Бензема по делу о шантаже снятСпорт 26 июля, 16:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 26 июля. Ярославский хоккейный клуб "Локомотив" выиграл у рижского "Динамо" со счетом 3:1 в стартовом матче предсезонного турнира Кубок Минска.
В составе ярославцев заброшенными шайбами отметились Денис Алексеев, Денис Мосалев и Егор Коршков. У "Динамо" отличился Гунарс Скворцов.
Кубок Минска - 2017, посвященный 950-летию Минска, стартовал в среду и завершится 29 июля. В турнире принимают участие пять клубов Континентальной хоккейной лиги. Помимо "Локомотива" и рижского "Динамо", это московское "Динамо", "Югра" из Ханты-Мансийска и минское "Динамо". Еще один участник соревнований - минская "Юность".