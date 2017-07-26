"Локомотив" победил рижское "Динамо" в первом туре Кубка Минска по хоккею

ТАСС, 26 июля. Ярославский хоккейный клуб "Локомотив" выиграл у рижского "Динамо" со счетом 3:1 в стартовом матче предсезонного турнира Кубок Минска.

В составе ярославцев заброшенными шайбами отметились Денис Алексеев, Денис Мосалев и Егор Коршков. У "Динамо" отличился Гунарс Скворцов.

Кубок Минска - 2017, посвященный 950-летию Минска, стартовал в среду и завершится 29 июля. В турнире принимают участие пять клубов Континентальной хоккейной лиги. Помимо "Локомотива" и рижского "Динамо", это московское "Динамо", "Югра" из Ханты-Мансийска и минское "Динамо". Еще один участник соревнований - минская "Юность".