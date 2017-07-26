Семиборка Эннис-Хилл получит золото ЧМ-2011 Черновой во время ЧМ-2017 в Лондоне

ТАСС, 26 июля. Британская легкоатлетка Джессика Эннис-Хилл получит золотую медаль чемпионата мира 2011 года в семиборье, которой россиянка Татьяна Чернова была лишена за допинг, во время торжественной церемонии на чемпионате мира 2017 года в Лондоне. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

В ноябре 2016 года CAS дисквалифицировал Чернову на 3 года и 8 месяцев, начиная с 5 февраля 2016 года, а также аннулировал все результаты семиборки с 15 августа 2011 года по 22 июля 2013 года. У спортсменки были обнаружены несоответствия в биологическом паспорте. Таким образом, ее лишили золотой медали чемпионата мира 2011 года и бронзы Олимпийских игр 2012 года. Позднее россиянка подала апелляцию на данное решение в CAS, которая была отклонена на прошлой неделе.

В общей сложности будут перераспределены 11 индивидуальных наград и пять эстафетных с прошлых чемпионатов мира. Церемония с Эннис-Хилл, в ходе которой прозвучит национальный гимн Великобритании, пройдет 6 августа. Кроме семиборки, гимн своей страны услышат американские легкоатлетки, первоначально завоевавшие серебро чемпионата мира 2013 года в эстафете 4х400 м. Золотые награды перешли к ним от сборной России (Юлия Гущина, Татьяна Фирова, Ксения Рыжова и Антонина Кривошапка) из-за положительной допинг-пробы Кривошапки, которая была также лишена личной бронзы этого мирового первенства в беге на 400 м.

Чемпионат мира в Лондоне пройдет с 4 по 13 августа.