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БУДАПЕШТ, 26 июля. /ТАСС/. Сборная США по плаванию установила мировой рекорд в смешанной комбинированной эстафете 4х100 метров. Команда показала результат 3 минуты 38,56 секунды во время финального заплыва на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.
В смешанной комбинированной эстафете участвуют четыре спортсмена (двое мужчин и две женщины), которые по очереди плывут в разных стилях: на спине, брассом, баттерфляем и кролем. В составе сборной США на старт вышли Мэтт Гриверс, Лилли Кинг, Калеб Дрессел и Симоне Мануэль.
Предыдущий рекорд был установлен американцами в полуфинальном заплыве в среду утром (3.40,28).
Второе место заняли австралийцы в составе Митча Ларкина, Дэниела Кейва, Эммы Маккеон, Бронте Кэмпбелл (3.41,21). Третьими стали канадцы Кайли Масс, Ричард Фанк, Пенни Олексяк и Юрий Кисиль (3.41,25).
Сборная России в составе Григория Тарасевича, Кирилла Пригоды, Светланы Чимровой и Вероники Поповой финишировала шестой (3.43,02).
В смешанной комбинированной эстафете участвуют четыре спортсмена (двое мужчин и две женщины), которые по очереди плывут в разных стилях: на спине, брассом, баттерфляем и кролем.
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.