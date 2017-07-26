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Сборная США по плаванию установила мировой рекорд в смешанной комбинированной эстафете

Спорт
26 июля, 20:30 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 26, июля. /ТАСС

Предыдущий рекорд был установлен американцами в полуфинальном заплыве в среду утром

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БУДАПЕШТ, 26 июля. /ТАСС/. Сборная США по плаванию установила мировой рекорд в смешанной комбинированной эстафете 4х100 метров. Команда показала результат 3 минуты 38,56 секунды во время финального заплыва на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

В смешанной комбинированной эстафете участвуют четыре спортсмена (двое мужчин и две женщины), которые по очереди плывут в разных стилях: на спине, брассом, баттерфляем и кролем. В составе сборной США на старт вышли Мэтт Гриверс, Лилли Кинг, Калеб Дрессел и Симоне Мануэль.

Предыдущий рекорд был установлен американцами в полуфинальном заплыве в среду утром (3.40,28).

Второе место заняли австралийцы в составе Митча Ларкина, Дэниела Кейва, Эммы Маккеон, Бронте Кэмпбелл (3.41,21). Третьими стали канадцы Кайли Масс, Ричард Фанк, Пенни Олексяк и Юрий Кисиль (3.41,25).

Сборная России в составе Григория Тарасевича, Кирилла Пригоды, Светланы Чимровой и Вероники Поповой финишировала шестой (3.43,02).

В смешанной комбинированной эстафете участвуют четыре спортсмена (двое мужчин и две женщины), которые по очереди плывут в разных стилях: на спине, брассом, баттерфляем и кролем.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.

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