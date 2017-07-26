Сабля затупилась: сборная России по фехтованию на ЧМ-2017 сдала лидирующие позиции

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Сборная России по фехтованию на чемпионате мира в немецком Лейпциге стала второй в медальном зачете, впервые за шесть лет пропустив вперед команду Италии. После удачного выступления на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро в национальной команде произошла смена поколения, которая больше всего ударила по команде саблистов, не завоевавшей ни одной медали.

Возрождение шпаги

Российские фехтовальщики на чемпионате мира завоевали шесть медалей. Успешнее всех в составе сборной на турнире в Лейпциге выступили рапиристы, завоевав три награды. Золото на счету Инны Дериглазовой и Дмитрия Жеребченко, бронза в активе женской сборной в командных соревнованиях. Татьяна Гудкова одержала победу в турнире шпажисток. Бронзовые медали завоевали саблист Камиль Ибрагимов и мужская сборная по фехтованию на шпагах.

Особенно примечателен успех российских шпажистов, которые последние годы крайне редко демонстрировали высокие результаты на главных стартах сезона, подтверждением чему стало их выступление на Олимпийских играх в Бразилии, где в командном турнире не вышли в полуфинал, а в индивидуальных соревнованиях никто не дошел до четвертьфинала. Прервать застой в мужской шпаге смогли Антон Глебко, Павел Сухов, Никита Глазков и Сергей Ходос.

В обратном направлении наметилось движение в команде по сабле. "Плана на чемпионат мира не было, но приятно, что завоевали шесть медалей. К сожалению, нельзя порадоваться за саблю, для нее это был слабый чемпионат мира. Нужно делать анализ и разбираться", - сказал главный тренер сборной России Ильгар Мамедов.

Наиболее очевидный спад в результатах случился у женской команды, которая на Играх-2016 взяла три награды, две из которых высшего достоинства. Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян в Лейпциге не смогла выйти в четвертьфинал личного первенства, в то время как команда не попала в полуфинал. Мужская сборная, в составе которой выступали Вениамин Решетников, Дмитрий Даниленко, Алексей Якименко и Камиль Ибрагимов, заняла восьмое место.

Пора удивлять

После Олимпиады в Рио-де-Жанейро приостановила карьеру многолетний лидер команды саблисток Софья Великая, Егорян только недавно залечила травму пальца, однако главный тренер сборной не делает на это скидку, тем более на июньском чемпионате Европы команда стала второй. Главная проблема, по его словам, заключается в том, что спортсменки перестали удивлять своих соперниц нестандартными решениями.

"Женская сабля никак себя не проявила. Надо менять репертуар, с одним сложно фехтовать второе четырехлетие подряд. Надо иметь новые домашние заготовки, чтобы соперники были не готовы к тому, что ты делаешь", - отметил Мамедов.

Генеральному менеджеру сборной России Кристиану Бауэру будет над чем подумать в ближайший год, оценивая выступление саблисток и искать усиление в ближайшем резерве национальной команды.

В соревнованиях шпажисток и рапиристов скрытые резервы найти удалось. Жеребченко сумел достойно заменить олимпийского чемпиона Тимура Сафина, который завершил борьбу в личных соревнованиях на стадии 1/8 финала, в то время как для 24-летней Гудковой золото стало первой медалью чемпионатов мира.

В целом команда по рапире подтвердила свой высокий статус. Олимпийская чемпионка Дериглазова на чемпионате Европы стала второй, однако на главном старте сезона сумела в полуфинале взять реванш у Арианны Эрриго, а в решающем поединке одолела еще одну итальянку Элис Волпи.

Италия - первая

Победителями медального зачета стали итальянцы (4-1-4), которые традиционно составляют конкуренцию россиянам в борьбе за первое место. Нынешний успех стал первым для них с 2011 года, когда чемпионат мира проходил у них на родине - в Катании. На чемпионате мира 2015 года в Москве россияне выиграли общий зачет (4-4-1). На мировом первенстве - 2014 в Казани российские фехтовальщики разделили с ними первое место, а на ЧМ-2013 в Будапеште одержали победу.

Третье место на чемпионате мира в Лейпциге заняли спортсмены Южной Кореи (1-2-0).

На Олимпийских играх в Бразилии в фехтовании разыгрывалось десять комплектов медалей, на два меньше, чем на чемпионатах мира, однако российским фехтовальщикам удалось показать великолепный результат, завоевав четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые награды. В следующем году чемпионат мира пройдет в китайском Уси, где российская команда попробует вернуться на лидирующие позиции.