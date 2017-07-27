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Судьи Вилков, Иванов и Федотов допущены к работе на матчах РФПЛ в сезоне-2017/18

Спорт
27 июля, 9:24 UTC+3 ТАСС

Ранее эти арбитры не вошли в списки судей на первый этап чемпионата России нынешнего сезона

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Михаил Вилков

Михаил Вилков

© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит", ТАСС

ТАСС, 27 июля. Арбитры Михаил Вилков, Сергей Иванов и Игорь Федотов получили категорию "Про", которая позволит им обслуживать матчи Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщается на сайте футбольных арбитров России.

Решение о допуске арбитров к обслуживанию матчей РФПЛ поддержал глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Перечисленные арбитры не вошли в списки судей на первый этап чемпионата России сезона-2017/18, утвержденный в начале июля бюро исполкома РФС.

Ранее глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский в разговоре с ТАСС отметил, что судейская бригада Иванова допустила серьезные ошибки в матче между московским "Локомотивом" и пермским "Амкаром" (3:3) в матче 24-го тура РФПЛ в прошедшем сезоне.

Также в прошлом сезоне контрольно-квалификационная комиссия Российского футбольного союза (ККК РФС) вынесла решение, что арбитр Вилков ошибся в матче 20-го тура чемпионата России между московскими "Локомотивом" и "Спартаком", не назначив пенальти в ворота железнодорожников.

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