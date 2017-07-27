Россияне Колесников и Рылов вышли в полуфинал ЧМ в плавании на 200 м на спине

БУДАПЕШТ, 27 июля. /ТАСС/. Россияне Климент Колесников и Евгений Рылов квалифицировались в полуфинал чемпионата мира в плавании на 200 м на спине. Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште.

Колесников стал четвертым, показав результат 1 минута 56,74 секунды, Рылов - седьмым (1.57,28). С первым результатом в финал вышел американец Райан Мерфи (1.56,11).

Полуфинал в этом виде программы пройдет позднее в четверг.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.