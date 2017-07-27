Ефимова вышла в полуфинал ЧМ в плавании на 200 м брассом

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БУДАПЕШТ, 27 июля. /ТАСС/. Россиянка Юлия Ефимова квалифицировалась в полуфинал чемпионата мира в плавании на 200 м брассом. Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште.
Ефимова стала 11-й, показав результат 2 минуты 25,63 секунды. С первым результатом в полуфинал вышла британка Молли Реншоу (2.24,03).
Полуфинал в этом виде программы состоится позднее в четверг.
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.