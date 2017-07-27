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Россияне Чупков и Хоменко вышли в полуфинал ЧМ в плавании на 200 м брассом

Спорт
27 июля, 12:14 UTC+3

Полуфинал в этом виде программы пройдет позднее в четверг

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БУДАПЕШТ, 27 июля. /ТАСС/. Россияне Антон Чупков и Илья Хоменко квалифицировались в полуфинал чемпионата мира в плавании на 200 м брассом. Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште.

Чупков в предварительных заплывах показал первый результат со временем 2 минуты 8,23 секунды. Хоменко вышел в полуфинал с 14-го места (2.10,43).

Полуфинал в этом виде программы пройдет позднее в четверг.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.

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