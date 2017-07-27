Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.07:
$ 59.41
€ 69.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минское "Динамо" проиграло "Юности" в матче Кубка Минска по хоккею

Спорт
27 июля, 17:10 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:5

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 27 июля. Минское "Динамо" проиграло клубу "Юность", который также представляет столицу Белоруссии, со счетом 2:5 в матче группового раунда предсезонного турнира Кубок Минска.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Виктор Туркин (15-я минута), Клемен Претнар (21), Андрей Михнов (31), Михаил Плотников (54) и Максим Парфеевец (55). У проигравших отличился Егор Шарангович (24, 32).

В следующем матче "Юность" 28 июля сыграет с московским "Динамо". В среду минское и московское "Динамо" провели очную встречу, в которой сильнее оказались московские хоккеисты - 6:3.

Кубок Минска - 2017, посвященный 950-летию Минска, стартовал в среду и завершится 29 июля. В турнире принимают участие пять клубов Континентальной хоккейной лиги. Помимо московского и минского "Динамо", это рижское "Динамо", "Югра" из Ханты-Мансийска и ярославский "Локомотив". Еще один участник соревнований - минская "Юность".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Спорткомплекс "Евпатий Коловрат": как в Спасске-Рязанском растят будущих чемпионов
Церемония открытия летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Дьере
14
Европейский юношеский олимпийский фестиваль открылся в венгерском Дьере
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: новые санкции США - обеспечение своих экономических интересов с "особым цинизмом"
2
Почему вредно пропивать курс антибиотиков до конца
3
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
4
Путин передал привет радушно встретившим его финским гражданам
5
Кадыров заявил, что готов уйти со своего поста и поехать охранять мечеть Аль-Акса
6
Песков: Кремль не волнует лишение Саакашвили украинского гражданства
7
Чемпион СССР по футболу Валерий Маслов скончался на 78-м году жизни
Темы дня
Новости партнеров
Реклама