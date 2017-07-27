Минское "Динамо" проиграло "Юности" в матче Кубка Минска по хоккею

ТАСС, 27 июля. Минское "Динамо" проиграло клубу "Юность", который также представляет столицу Белоруссии, со счетом 2:5 в матче группового раунда предсезонного турнира Кубок Минска.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Виктор Туркин (15-я минута), Клемен Претнар (21), Андрей Михнов (31), Михаил Плотников (54) и Максим Парфеевец (55). У проигравших отличился Егор Шарангович (24, 32).

В следующем матче "Юность" 28 июля сыграет с московским "Динамо". В среду минское и московское "Динамо" провели очную встречу, в которой сильнее оказались московские хоккеисты - 6:3.

Кубок Минска - 2017, посвященный 950-летию Минска, стартовал в среду и завершится 29 июля. В турнире принимают участие пять клубов Континентальной хоккейной лиги. Помимо московского и минского "Динамо", это рижское "Динамо", "Югра" из Ханты-Мансийска и ярославский "Локомотив". Еще один участник соревнований - минская "Юность".