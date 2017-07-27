Мотин: российские пловцы и гимнасты совершили прорыв на Всемирных играх

МОСКВА, 27 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Сборная России уверенно лидирует на Всемирных играх в Польше благодаря успешному выступлению спортсменов по скоростному плаванию в ластах и гимнастике. Об этом ТАСС рассказал президент Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России (КННВС) Дмитрий Мотин.

Сборная России после шести соревновательных дней лидирует в общекомандном зачете (26 золотых, 12 серебряных, девять бронзовых наград). Второй идет команда Италии (14-10-9), третьей - сборная Германии (11-8-9).

"Если говорить объективно, то только по двум видам спорта у нас случился прорыв с точки зрения количества медалей - в подводном плавании и в гимнастических дисциплинах. В остальных дисциплинах у нас средние показатели, и без успехов в этих двух видах спорта у нас бы не было такого отрыва", - сказал Мотин.

Всемирные игры в Вроцлаве продлятся до 30 июля, в заключительные три дня будет разыграно еще 59 комплектов наград. Российские спортсмены будут претендовать на победу в единоборствах, танцах, спортивном ориентировании. "Мы планируем медали, но уже не в таком количестве. Думаю, нам удастся удержать пальму первенства, но Игры еще не закончены, поэтому варианты еще возможны. Тем более прогнозы - дело неблагодарное", - отметил собеседник агентства.

"Незаслуженно обделены вниманием"

Всемирные игры проходят в десятый раз, впервые эти соревнования состоялись в 1981 году в американской Санта- Кларе.

"Всемирные игры являются неким предбанником для входа в олимпийскую семью, если виду спорта удается там себя зарекомендовать, то он становится олимпийским, как это произошло со скалолазанием", - сказал Мотин.

"Всемирные игры имеют высокий статус. Так, в Европе, в Южной и Северной Америках им придается очень высокое значение, они позиционируются как вторые Игры после Олимпийских. В России они незаслуженно обделены вниманием: освещение в прессе небольшое, чествования чемпионов не проводятся", - добавил он.

На Всемирных играх разыгрываются награды как в неолимпийских видах спорта, так и в дисциплинах, не входящих в программу летних Игр в таких видах, как художественная гимнастика, прыжки на батуте и стрельба из лука.