Российский защитник Андрей Марков заявил, что продолжит карьеру в КХЛ

ТАСС, 27 июля. Российский защитник Андрей Марков вернется в Россию и продолжит карьеру в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом 38-летний хоккеист заявил на пресс-конференции, слова с которой передает пресс-служба бывшего клуба игрока "Монреаля".

"Я принял решение вернуться в Россию и играть в КХЛ", - сказал Марков.

Ранее клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" объявил, что не будет подписывать новый контракт с россиянином, который по завершении сезона-2016/17 стал неограниченно свободным агентом. Перед этим сообщалось, что россиянин рассчитывал на новый двухлетний контракт с "Монреалем" на общую сумму в $12 млн, но затем генеральный менеджер канадского клуба Марк Бержевен заявил, что вряд ли сможет удовлетворить финансовые требования защитника.

Всю свою карьеру в НХЛ (с 2000 года) Марков провел в "Монреале" и сыграл в 990 матчах в регулярных сезонах, набрав в них 572 очка (119 шайб + 453 передачи). Он является чемпионом мира 2008 года, двукратным бронзовым призером ЧМ (2005, 2007). В составе московского "Динамо" стал двукратным чемпионом России.