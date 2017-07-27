Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.07:
$ 59.41
€ 69.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Зенит" обыграл израильский клуб "Бней Иегуда" в матче квалификации Лиги Европы

Спорт
27 июля, 22:21 UTC+3 ТАСС

Голы забили Доменико Кришито и Александр Кокорин

Поделиться
Материал из 1 страницы
Футболисты "Зенита"

Футболисты "Зенита"

© Анна Мейер/ФК "Зенит"/ТАСС, архив

ТАСС, 27 июля. Российский "Зенит" в гостях одержал победу над израильским клубом "Бней Иегуда" со счетом 2:0 в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы.

Голы забили Доменико Кришито (59-я минута) и Александр Кокорин (90).

Результаты других матчей:

АЕК (Кипр) - "Динамо" (Минск, Белоруссия) - 2:0

АИК (Швеция) - "Брага" (Португалия) - 1:1

ПСВ (Нидерланды) - "Осиек" (Хорватия) - 0:1

"Судува" (Литва) - "Сьон" (Швейцария) - 3:0

"Утрехт" (Нидерланды) - "Лех" (Польша) - 0:0

"Штурм" (Австрия) - "Фенербахче" (Турция) - 1:2

"Эстерсунд" (Швеция) - "Фола" (Люксембург) - 1:0.

Ответные матчи пройдут 3 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
15
Спорткомплекс "Евпатий Коловрат": как в Спасске-Рязанском растят будущих чемпионов
Церемония открытия летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Дьере
14
Европейский юношеский олимпийский фестиваль открылся в венгерском Дьере
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Абхазии разбился легкомоторный самолет с тремя россиянами
2
Почему вредно пропивать курс антибиотиков до конца
3
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
4
Качиньский назвал позицию РФ по памятникам Красной армии в Польше "торжеством лицемерия"
5
СМИ: Саакашвили заявил, что в хочет в ближайшее время в корне изменить ситуацию на Украине
6
СМИ: Нетаньяху впервые заявил о готовности пойти на обмен территориями с Палестиной
7
"Зенит" обыграл израильский клуб "Бней Иегуда" в матче квалификации Лиги Европы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама