"Зенит" обыграл израильский клуб "Бней Иегуда" в матче квалификации Лиги Европы

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ТАСС, 27 июля. Российский "Зенит" в гостях одержал победу над израильским клубом "Бней Иегуда" со счетом 2:0 в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы.
Голы забили Доменико Кришито (59-я минута) и Александр Кокорин (90).
Результаты других матчей:
АЕК (Кипр) - "Динамо" (Минск, Белоруссия) - 2:0
АИК (Швеция) - "Брага" (Португалия) - 1:1
ПСВ (Нидерланды) - "Осиек" (Хорватия) - 0:1
"Судува" (Литва) - "Сьон" (Швейцария) - 3:0
"Утрехт" (Нидерланды) - "Лех" (Польша) - 0:0
"Штурм" (Австрия) - "Фенербахче" (Турция) - 1:2
"Эстерсунд" (Швеция) - "Фола" (Люксембург) - 1:0.
Ответные матчи пройдут 3 августа.