Хоккеист Марков назовет свой новый клуб в субботу

Перейра: футболистам "Краснодара" необходима победа в предстоящем матче со "Спартаком"Спорт 27 июля, 23:46
Хоккеист Марков назовет свой новый клуб в субботуСпорт 27 июля, 23:27
Более 600 участников детских духовых оркестров выступили на гала-концерте в "Артеке"В стране 27 июля, 23:19
Ушел капитан: скончался чемпион СССР по футболу Валерий МасловСпорт 27 июля, 23:17
Тренер: футболисты "Люнгбю" против "Краснодара" показали лучшую игру за последнее времяСпорт 27 июля, 23:13
Венгерские ватерполисты вышли в финал чемпионата мираСпорт 27 июля, 23:05
Глава WADA: антидопинговая система в России станет сильнее после реформСпорт 27 июля, 22:58
Трамп решит, отклонять или нет законопроект о санкциях против РФ, когда тот будет готовМеждународная панорама 27 июля, 22:56
Шалимов: "Краснодар" недооценил "Люнгбю" в матче Лиги ЕвропыСпорт 27 июля, 22:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Российский защитник Андрей Марков назовет клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором продолжит карьеру, 29 июля. Об этом ТАСС сообщил представитель игрока Сергей Березин.
Ранее клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" объявил, что не будет подписывать новый контракт с россиянином, который по завершении сезона-2016/17 стал неограниченно свободным агентом. На пресс-конференции 38-летний хоккеист заявил, что продолжит карьеру в КХЛ.
"Да, Андрей будет играть в КХЛ. В субботу он сделает официальное заявление, в каком клубе продолжит карьеру. Он находится в прекрасной форме", - сказал Березин.
Марков провел в клубе НХЛ "Монреаль" 990 матчей, набрав 572 очка (119 шайб + 453 передачи). Он является чемпионом мира 2008 года, двукратным бронзовым призером ЧМ (2005, 2007).