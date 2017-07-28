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Задание перед каникулами: Квят в Венгрии попробует избежать дисквалификации на одну гонку

Спорт
28 июля, 1:11 UTC+3 ТАСС

Россиянин за последний год набрал девять штрафных баллов, если получит еще три - пропустит один Гран-при

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Даниил Квят

Даниил Квят

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ТАСС, 28 июля. Программа 12-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2017 года - Гран-при Венгрии - стартует в пятницу двумя свободными практиками.

После этапа в Венгрии гонщиков ждет четырехнедельная пауза. Борьба за титул накалилась до предела: немец Себастьян Феттель из "Феррари" растерял комфортное преимущество над британцем Льюисом Хэмилтоном из "Мерседеса", теперь двух пилотов разделяет всего одно очко. Не так далеко от них располагается и другой гонщик немецкой команды финн Валттери Боттас, который в последних четырех гонках не опускался ниже второго места. Он отстает от Феттеля на 23 очка и наверняка еще потреплет нервы главным фаворитам за чемпионский титул.

Не лучшим образом в последних гонках дела складываются у единственного российского пилота в "королевских гонках" Даниила Квята. На позапрошлом этапе, который прошел в Австрии, на старте гонки он стал инициатором аварии, в результате которой с дистанции сошли испанец Фернандо Алонсо ("Макларен") и голландец Макс Ферстаппен ("Ред Булл"); а на прошлом этапе в Великобритании россиянин также на старте столкнулся с партнером по команде "Торо Россо" испанцем Карлосом Сайнсом-младшим, что привело к сходу последнего. Итогом этих аварий стали четыре штрафных балла, которых в общей сложности у него за последний год накопилось девять, согласно правилам, когда пилот набирает 12 штрафных баллов, то получает дисквалификацию на одну гонку. Поэтому в Венгрии, где Квят завоевал первый в карьере подиум в "Формуле-1", ему нужно быть предельно осторожным, чтобы не продлить себе каникулы.

Гран-при Венгрии вошел в календарь чемпионата мира в 1986 году и с тех пор неизменно принимает у себя лучших пилотов планеты. При этом трасса под Будапештом постоянно подвергается критике и, по мнению многих, гонки здесь получаются одними из самых скучных.

Рекордсменом по числу побед в Венгрии является Хэмилтон, на счету которого пять финишей на первом месте. Также из действующих пилотов здесь побеждали испанец Фернандо Алонсо (2003), финн Кими Райкконен (2005), австралиец Даниэль Риккьярдо (2014) и Феттель (2015).

Первая часть свободных заездов начнется в 11:00 мск, вторая - в 15:00. В субботу состоятся третья свободная практика (12:00) и квалификация (15:00). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (15:00).

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