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Российская сборная по пляжному футболу выступит на домашнем этапе Евролиги

Спорт
28 июля, 2:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июля. /ТАСС

Команда Михаила Лихачева сыграет со сборными Белоруссии, Швейцарии и Греции за право выступить в суперфинале

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© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Четвертый этап Евролиги по пляжному футболу стартует в пятницу в Москве. Сборная России сыграет с командами Белоруссии, Швейцарии и Греции за право выступить в суперфинале.

В дивизионе А Евролиги выступают 12 команд, каждая из которых принимает участие в двух из пяти этапов. По их итогам восемь сильнейших команд получат право выступить в суперфинале, который запланирован на 31 августа - 3 сентября в Италии. Российская команда не лучшим образом провела свой стартовый этап, в конце июня в Белграде уступив сборным Испании и Франции и обыграв немцев. Неудача на домашнем этапе может оставить подопечных Михаила Лихачева без суперфинала.

Сборная России пропустила чемпионат мира по пляжному футболу, который прошел в апреле-мае на Багамских островах и завершился победой команды Бразилии, так что Евролига - главный турнир для российских футболистов в нынешнем сезоне. На домашнем этапе главными соперниками сборной России станут команды Швейцарии и Белоруссии. Белорусы проведут свой первый этап, тогда как швейцарская сборная одержала две победы в португальском Назаре в начале июля.

Матчи московского этапа Евролиги пройдут на стадионе "Янтарь". 28 июля сборная России сыграет с греками, которые являются аутсайдерами турнира. 29 июля российские футболисты встретятся со сборной Белоруссии, 30 июля - Швейцарии. Начало всех матчей хозяев - 18:30 мск.

В Москве также пройдут матчи в дивизионе В, где встретятся команды Молдавии, Казахстана и Турции. В Евролиге пройдут еще два этапа - в венгерском Шиофоке (11-13 августа) и немецком Варнемюнде (25-27 августа).

Третьи на "Мундиалито"

На прошлой неделе сборная России приняла участие в турнире "Мундиалито" в португальском Кашкайше, заняв третье место. Подопечные Лихачева уступили чемпионам мира бразильцам (4:9) и хозяевам (1:3), со счетом 5:2 взяв реванш у французов за поражение в Белграде. По итогам тренировочного сбора в заявку на московский этап Евролиги попали голкиперы Иван Островский ("Кристалл", Санкт- Петербург) и Максим Чужков ("Локомотив", Москва), а также полевые игроки Юрий Крашенинников, Артур Папоротный, Кирилл Романов, Дмитрий Шишин (все - "Кристалл"), Алексей Макаров, Борис Никоноров, Антон Шкарин (все - "Локомотив"), Виктор Крышанов (ЦСКА).

Евролига по пляжному футболу проводится с 1998 года, чаще других турнир выигрывали футболисты Испании и Португалии (по пять раз). В 2009, 2011, 2013 и 2014 годах трофей доставался сборной России. В прошлом году суперфинал Евролиги прошел в итальянской Катании и завершился победой команды Украины, сборная России заняла третье место.

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