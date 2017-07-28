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Сергей Фурсенко: футболисты "Зенита" смогут реализовать свой потенциал в нынешнем сезоне

Спорт
28 июля, 0:27 UTC+3 ТАСС

Президент петербургского клуба заявил, что видит положительные изменения внутри команды

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ТАСС, 28 июля. Футболисты санкт-петербургского "Зенита" смогут реализовать свои возможности в нынешнем сезоне. Такое мнение высказал президент клуба Сергей Фурсенко, слова которого приводит пресс-служба сине-бело-голубых.

В четверг "Зенит" в гостях одержал победу над израильским клубом "Бней Иегуда" со счетом 2:0 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Голы забили Доменико Кришито (59-я минута) и Александр Кокорин (90).

"Мне нравится, что есть положительная динамика, и мне кажется, что ребята себя реализуют в этом сезоне точно, - сказал Фурсенко. - Вся команда становится совершенно другой, она более энергичная, нацеленная на гол, объединена идеей, и очень хорошая атмосфера внутри".

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини отметил, что матч оказался сложнее, чем он предполагал. "Матч оказался гораздо сложнее, поскольку большинство матчей в начале сезона непросты. У "Бней Иегуды" хорошая организация обороны, они не давали нам много свободного пространства. Соперник играл на контратаках, но когда мы получили шанс, то его использовали", - цитирует Манчини пресс-служба.

Ответная встреча пройдет 3 августа в Санкт-Петербурге.

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