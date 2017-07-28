Министр спорта Рязанской области: регион продолжит развивать спортивную инфраструктуру

МОСКВА, 28 июля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Работа по модернизации спортивной инфраструктуры в Рязанской области будет продолжена. Об этом ТАСС рассказала глава Министерства молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Татьяна Пыжонкова.

"В регионе особое внимание уделяется работе по формированию современной спортивной инфраструктуры, в том числе строительству физкультурно-оздоровительных комплексов, ледовых арен, спортивных площадок, которыми пользуется большое количество людей, - отметила глава спортивного ведомства. - В Министерство спорта РФ направлена заявка Рязанской области о строительстве крытых тренировочных катков с искусственным льдом по типовым проектам Минспорта России". По ее словам, строительство данных объектов будет возможно в случае принятия в 2019 году подпрограммы "Развитие хоккея в Российской Федерации на 2019-2021 годы" в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" (ФЦП).

"Кроме того, развитию физкультурно-массовой работы, увеличению охвата населения систематическими занятиями физической культурой и спортом несомненно будет способствовать открытие физкультурно-оздоровительных комплексов в тех муниципальных районах Рязанской области, в которых данные объекты еще не построены, строительство спортивных площадок во дворах и рекреационных зонах", - добавила Пыжонкова.

Рязанская область входит в число регионов, принимающих активное участие в реализации ФЦП. "В ближайшее время начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Кораблино, - рассказала глава спортивного ведомства. - Также в планах Рязанской области строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, футбольных полей с искусственным покрытием, закупка оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва".

В конце 2016 года в Спасске-Рязанском открылся физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном "Евпатий Коловрат", созданный при поддержке федерального бюджета. В августе этого года в рамках ФЦП в Рязани планируется открыть специализированный центр единоборств.