Российские пловцы вышли в финал ЧМ в эстафете 4х200 м вольным стилем

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БУДАПЕШТ, 28 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России в составе Михаила Вековищева, Данилы Изотова, Никиты Лобинцева и Михаила Довгалюка квалифицировалась в финал на дистанции 4х200 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.
Россияне выиграли свой заплыв и показали третье общее время - 7 минут 7,21 секунды.
С лучшим результатом в финал вышла австралийская четверка (7.05,68). Второе время показала британская команда (7.05,79). Также в финале примут участие голландцы, итальянцы, японцы, американцы и поляки.
Финал в данном виде пройдет позднее в пятницу.
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.