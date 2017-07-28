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Российские пловцы вышли в финал ЧМ в эстафете 4х200 м вольным стилем

Спорт
28 июля, 12:16 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 28, июля. /ТАСС

Россияне выиграли свой заплыв и показали третье общее время - 7 минут 7,21 секунды

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БУДАПЕШТ, 28 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России в составе Михаила Вековищева, Данилы Изотова, Никиты Лобинцева и Михаила Довгалюка квалифицировалась в финал на дистанции 4х200 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Россияне выиграли свой заплыв и показали третье общее время - 7 минут 7,21 секунды.

С лучшим результатом в финал вышла австралийская четверка (7.05,68). Второе время показала британская команда (7.05,79). Также в финале примут участие голландцы, итальянцы, японцы, американцы и поляки.

Финал в данном виде пройдет позднее в пятницу.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.

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